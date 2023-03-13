Политолог Гуреев: в США наступил экономический кризис

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Источник: Подмосковье сегодня

Bulkin Sergey / globallookpress.com

Экономика Соединенных Штатов Америки страдает от действий своего же правительства, что привело страну к кризису. Об этом во время беседы с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказал эксперт Центра сопровождения политических процессов Данила Гуреев.

Согласно словам специалиста, подтверждением начавшегося кризиса в США стало падение двух крупных американских банков: SVB и Signature. Политолог отметил, что разговоры о неминуемом кризисе в стране ходят уже давно, однако никто не предполагал, что это произойдет так скоро.

Гуреев также добавил, вся гуманитарная и военная помощь Украине оплачивается за счет американских налогоплательщиков, что сказывается на экономическом состоянии Соединенных Штатов.

«Санкции, разжигание конфликтов также неминуемо возвращаются бумерангом», - заключил эксперт.