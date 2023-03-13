Депутат Гусев: выступающих на СВО артистов нужно приравнять к участникам боевых действий

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Источник: URA.RU

Tsitsagi Nikita / globallookpress.com

Выступающих в зоне проведения спецоперации в составе агитбригад артистов нужно приравнять к полноценным участникам боевых действий. Об этом во время беседы с интернет-изданием URA.RU рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю, член рабочий группы Минобороны РФ по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев.

Согласно словам парламентария, выступающие на передовой члены агитбригад должны быть приравнены к участникам боевых действий, чтобы иметь льготы, связанные с проездом на общественном транспорте и оплатой услуг ЖКХ. По мнению госслужащего, такой подход будет справедливым.

Гусев также отметил, что для получения дополнительных льгот артистам, которые сейчас находятся на СВО, нужно присвоить звание «заслуженный артист России».

«Самое главное в звании — это признание творчества артиста, его деятельности для всей страны. Если сейчас у нас идет спецоперация, то заслуги их в том и могут, и должны состоять, что он там вместе с народом», - заключил депутат.