Обозреватель Литовкин: российские военные не станут закрепляться в Артемовске

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Источник: URA.RU

Edgar GutiÃ©rrez / globallookpress.com

Войска Российской Федерации не будут закрепляться в Артемовске, потому что перед ними стоит задача полного освобождения Донецкой народной республики. Об этом во время беседы с интернет-изданием URA.RU рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Согласно словам специалиста, ВС РФ будут продвигаться вперед для освобождения территорий ДНР до административной границы региона. Полковник отметил, что российские силы преодолевают сильно укрепленную железобетонном углегорскую дугу, преследуя цель освободить Донецк, Славянск и Краматорск.

«Зачем закрепляться в Бахмуте? Мы же не будем строить линию фронта, как в 2014 году», - заключил Литовкин.