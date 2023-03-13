В трех областях Украины объявлена воздушная тревога

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Источник: РИА "Новости"

громкоговоритель, unsplash.com/photos/Gm3KszRIpDI

Вечером в понедельник, 13 марта, воздушная тревога вновь была объявлена в трех областях Украины. Соответствующая информация содержится на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации страны.

Согласно последним данным, сирены прозвучали сегодня вечером в Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины. Уточняется, что сигналы тревоги были включены в вышеуказанных регионах в 18.47 по московскому времени.

Ранее воздушная тревога несколько раз звучала на территориях Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Житомирской и Черкасской областей. Позже ее отменяли.