В сенате Испании подняли вопрос, принимают ли соотечественники участие в военных действиях на Украине

Аргументы Недели → Политика 13+

Источник: RT

Сенатор испанского парламента Мигель Санчес Лопес обратился к правительству страны с запросом предоставить данные, принимают ли участие в военных действиях на Украине военнослужащие ВС Испании. Об этом сообщил RT, ознакомившийся с документом.

В своем запросе сенатор запрашивает сколько его соотечественников, «которые, по данным Национального института статистики, проживали на Украине в конце 2021 финансового года» вернулись на родину, принимают ли граждане Испании активное участие в военных действиях на Украине, есть ли в числе погибших на Украине военнослужащие Вооружённых сил Испании или органов государственной безопасности?

Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что ВС Испании не будут участвовать в украинском конфликте.

Глава Минобороны Испании также заявила, что Мадрид готовится передать Киеву шесть танков Leopard 2A4.











