Кулеба призвал не воспринимать возможное членство Украины в Евросоюзе и НАТО как благотворительность или откуп

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Источник: РИА "Новости"

глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Kay Nietfeld / globallookpress.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал европейское сообщество не воспринимать возможное членство страны в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе как благотворительность или откуп.

Дмитрий Кулеба выразил уверенность в том, что вступление Украины в Европейский союз и НАТО представляет прагматичный интерес для европейского сообщества.

Глава украинского МИД также добавил, что членство страны в содружестве и альянсе отвечает стратегическим интересам Запада. По его словам, неопределенность западных политиков по вопросу присоединения Украины к ЕС и НАТО может привести к последствиям, которые не будут выгодны Западу.