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Источник: РИА "Новости"

флаг США, unsplash.com/photos/2_nKS8F9B2Q

Обозреватель Родольфо Буэно в статье для Rebelión в понедельник, 13 марта, выразил мнение, что Соединенные Штаты Америки развязали конфликт на Украине, чтобы сохранить свою гегемонию в мире.

По словам Родольфо Буэно, Вашингтон использует Украину как поле боя, от исхода которого будет зависеть реорганизация всего мира, а также его дальнейшее развитие. Журналист уточнил, что в США после распада СССР была создана стратегия превращения страны в мирового гегемона. Чтобы достичь данной цели, Америке необходимо сначала уничтожить Россию, а затем – Китай.

Буэно убежден, что США установили на российской границе нацистское правительство и спровоцировали конфликт в надежде истощить и ослабить РФ, чтобы впоследствии "победить" ее. Автор материала уточнил, что Штаты фактически успользуют украинцев как "пушечное мясо".