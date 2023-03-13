Министерство обороны Украины сменило командующего группировкой войск «Север»

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Источник: РИА "Новости"

украинский военный, Ximena Borrazas/Keystone Press Agency

Министерство обороны Украины в понедельник, 13 марта, сменило командующего группировкой войск "Север". К настоящему моменту на вышеуказанную должность назначен бригадный генерал Дмитрий Красильников.

Согласно последним данным, украинского оборонного ведомства, Дмитрий Красильников сменил на данном посту генерал-майора Виктора Николюка, который в свою очередь займется вопросами подготовки командования сухопутных войск Украины.

Напомним, управление группировки "Север" расположено в Чернигове. Территорией ответственности являются Житомирская, Киевская, Сумская, Полтавская, Черниговская и Черкасская области, а также Киев.