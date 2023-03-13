Политолог Корнилов: Тогда Украину нужно переименовать в Подмосковье

Аргументы Недели → Политика 13+

Антон Николаев,

Владимир Зеленский, IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE Offic / globallookpress.com

Обозреватель МИА “Россия сегодня” Владимир Корнилов считает, что переименование России в Московию никого не интересует, кроме самих украинцев. Такое мнение он высказал изданию “Аргументы недели”.

“Зеленский выполняет требования петиции. Подобные инициативы на Украине уже давно существуют. Я вспоминаю, что первый раз на официальном уровне внесла на рассмотрение Верховной рады Украины в качестве законопроекта жена лидера украинских националистов Дмитрия Корчинского. На полном серьезе обсуждался этот вопрос еще за долго до спецоперации. Есть одержимые люди, которым нужно каким-либо образом напакостить России. Они считают, что если будет принято решение о переименовании России в Московию, то кого-то это заинтересует, кроме них. Они сначала спецоперации на вполне официальном уровне пишут слова “Россия”, “Москва”, фамилии наших деятелей пишут с маленькой буквы. Они считают, что это настолько серьезная идея, которая каким-то образом задевает нас! Раз уж они решат переименовать Россию в Московию, то тогда Украину надо будет переименовать в Подмосковье”.

Напомним, что петиция с требованием переименовать Россию в Московию появилась на сайте президента Украины в ноябре. К середине февраля она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов, поэтому Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю "тщательно проработать" этот вопрос.