Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Ясиноватский район

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Источник: РИА Новости

Украинские войска обстреляли Ясиноватский район снарядами «натовского» калибра 155-мм. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (Представительство ДНР в СЦКК) в Telegram-канале представительства.



В 11:55 украинские войска обстреляли Ясиноватский район, ВСУ выпустили 4 снаряда калибра 155-мм, обстрел велся со стороны посёлка Ласточкино.



