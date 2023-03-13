Дональд Трамп: Политика Байдена поставит США на порог новой Великой депрессии

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Источник: Лента.Ру

США стоят на пороге новой Великой депрессии, более масштабной, чем Великая депрессия 1930-х годов, из-за политики президента Джо Байдена. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп в своей социальной сети TRUTH Social.

В своей публикации бывший президент США отметил мгновенное банкротство крупнейшего банка Silicon Valley Bank, заявив что США ждет «Великая депрессия, гораздо сильнее, чем в 1929 году. Как доказательство — банки уже начали банкротиться».

В ноябре 2022 года Дональд Трамп официально объявил о своем выдвижении в качестве кандидата на пост президента США в 2024 году.



Мировой экономический кризис, или Великая депрессия началась в 1929 году с биржевого краха в США, когда обвальное падение цен акций в США оказало разрушительное влияние на экономическую ситуацию в мире, затронув несколько стран, но наиболее сильно - США, и затем продолжавшийся десять лет до 1939 года.



