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Источник: Аргументы и факты

Район, где произошел инцидент на «Северных потоках», Danish Defense Ministry / globallookpress.com

Тема непричастности США и Англии к подрыву «Северных потоков» продвигается в расчёте на аудиторию, которая не умеет логически мыслить. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Аргументы и факты».

«Тема непричастности США и Англии к теракту, очевидно, продвигается в расчете на отсутствие у аудитории умения мыслить логически, в том числе методом отрицания. Решая задачу покрыть истинных заказчиков преступления, провластные англосаксонские СМИ по указке свыше назначили виновного - некую группу украинских террористов», - заявил Патрушев.

Ранее издание The New York Times сообщило, что за диверсиями на «Северных потоках» может стоять проукраинская группировка.