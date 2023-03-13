Великобритания дополнительно выделит £5 млрд на военный бюджет в ближайшие два года

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Источник: Интерфакс

Великобритания увеличит расходы на оборону дополнительно на £5 млрд (примерно $6 млрд) в течение следующих двух лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией премьер-министра Риши Сунака.

В сообщении отмечается, что финансирование предназначено «для пополнения и увеличения запасов жизненно важных боеприпасов, модернизации британского ядерного предприятия и финансирования следующего этапа программы подводных лодок AUKUS».

Уточняется, что после 2025 года Соединённое Королевство предусматривает увеличить военные расходы до 2,5% ВВП, на саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе с 11 по 12 июля, Великобритания на переговорах с союзниками по альянсу будет обсуждать «будущие позиции и распределение бремени».





