Премьер Гарибашвили осудил Зеленского за поддержку протестов в Грузии и посоветовал ему «позаботиться о себе и своей стране»

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Источник: ТАСС

Ираклий Гарибашвили. Фото: IMAGO/Joeran Steinsiek/globallook.com

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили резко осудил действия президента Украины Владимира Зеленского и ряда украинских политиков, которые поддержали акции протеста, проходившие в Тбилиси на этой неделе.

Участники многотысячных демонстраций, которые продолжались на протяжении трех дней, требовали отзыва законопроекта об иностранных агентах. Их требования в результате были удовлетворены. Зеленский и многие другие украинские политики выступили в поддержку протестующих.

«Когда находящийся в состоянии войны человек находит время и откликается на проведенную здесь деструктивную акцию, проведенную несколькими тысячами людей, это прямое доказательство того, что он включен, он мотивирован, чтобы здесь тоже что-то произошло, изменилось», - так прокомментировал Гарибашвили в эфире телеканала IMEDI действия Зеленского.

Он назвал их прямым вмешательством во внутренние дела Грузии и порекомендовал «сперва позаботиться о себе и своей стране».