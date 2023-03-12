Херш заявил, что статья NYT о подрывах «Северных потоков» - это попытка властей США отвлечь внимание от его расследования

Аргументы Недели → Политика 13+

Источник: РИА Новости

Сеймур Херш. Фото: imago stock&people/globallook.com

Американский журналист Сеймур Херш, опубликовавший расследование о причастности США к диверсиям на «Северных потоках», прокомментировал статью в New York Times, которая заявила о причастности Киева к подрывам трубопроводов.

По мнению Херша, эта публикация — попытка Белого дома отвлечь внимание от его расследования.

«Они пытаются отвлечь внимание от статьи, которую я написал, в которой было много конкретики», — заявил журналист в интервью телеканалу CGTN.

Журналист считает, что версия NYT о причастности к диверсии «проукраинских группировок» не выдерживает никакой критики, так как украинцы не располагают техническими возможностями для такого рода действий.

«У вас должны быть люди, которые <...> являются экспертами в подводном плавании, и эксперты в использовании C-4 <...> Они должны <...> тренироваться неделями и месяцами <...> в водах Балтийского моря», — указал журналист.