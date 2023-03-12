Российские РСЗО обстреливают позиции ВСУ на Запорожском направлении до пятнадцати раз в день

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Источник: РИА "Новости"

РСЗО "Торнадо-Г", сайт Минобороны

Командир подразделения РСЗО сообщил, что расчеты реактивных систем залпового огня российских Вооруженных сил ежедневно до пятнадцати раз обстреливают позиции украинских военных на Запорожском направлении.



По словам командира, подразделение в день совершает от десяти до пятнадцати выездов. Подчеркивается, что точное их количество зависит от действий противника.

Уточняется, что расчеты РСЗО поражают ствольную артиллерию, минометные секции, радиолокационные станции, а также наблюдательные посты украинских войск.