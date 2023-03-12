Российские РСЗО обстреливают позиции ВСУ на Запорожском направлении до пятнадцати раз в день

Командир подразделения РСЗО сообщил, что расчеты реактивных систем залпового огня российских Вооруженных сил ежедневно до пятнадцати раз обстреливают позиции украинских военных на Запорожском направлении.
По словам командира, подразделение в день совершает от десяти до пятнадцати выездов. Подчеркивается, что точное их количество зависит от действий противника.
Уточняется, что расчеты РСЗО поражают ствольную артиллерию, минометные секции, радиолокационные станции, а также наблюдательные посты украинских войск.