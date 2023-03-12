Эксперт Алехин: весенне-летняя кампания будет иметь определяющее значение для СВО

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Источник: Общественная Служба Новостей

Edgar GutiÃ©rrez / globallookpress.com

Предстоящая весенне-летняя кампания будет играть определяющую роль в дальнейшем проведении специальной военной операции. Об этом рассказал военный эксперт Геннадий Алехин.

Согласно его словам, которые приводит Общественная Служба Новостей, Вооруженные силы Украины начали активную подготовку рассчитанных на штурмовую работу корпусов в восточноевропейских странах. Как отметил специалист, эти боевые группы необходимы для атаки на Южном или Восточном участке фронта.

Алехин также добавил, что Североатлантический альянс оказывает давление на украинское правительство, призывая начать наступление как можно раньше.