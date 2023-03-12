Тюрколог Образцов: «Турция заинтересована в российском параллельном импорте»

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Источник: ФБА «Экономика сегодня»

Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Проблемы российского параллельного импорта в Турции связаны с внутриполитической борьбой между действующим президентом страны Реджепом Эрдоганом и главным оппозиционным кандидатом Кемалем Кылычдароглу. Об этом во время беседы с ФБА «Экономика сегодня» рассказал тюрколог, доцент СПбГУ Алексей Образцов.

Согласно сообщению издания «Коммерсантъ», турецкая таможня блокирует поставку в Россию товаров, попавших под западные санкции, но шедших в рамках параллельного импорта.

По мнению эксперта, Анкара заинтересована в продолжении сотрудничества с Москвой, однако предстоящие президентские выборы в Турции находятся в приоритете. Как отметил специалист, последние действия с параллельным импортом обусловлены желанием Эрдогана «выбить один из кирпичей программы Кылычдароглу», а не стремлением прекратить сотрудничество с Россией.

Образцов также добавил, что в случае победы на президентских выборах лидера Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу, то отношения между Россией и Турцией изменятся в отрицательную сторону.