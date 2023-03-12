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Немецкие граждане высмеяли сообщение британской разведки об оставшейся без ракет России

, 05:35 Источник: ФБА «Экономика сегодня»

Немецкие граждане высмеяли сообщение британской разведки об оставшейся без ракет России
Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Военная разведка Великобритании сообщила, что у России заканчиваются ракеты для совершения ударов по территории Украины. Однако читатели немецкой газеты Welt усомнились в достоверности данной информации.

Согласно полученной информации, которую передает ФБА «Экономика сегодня», немцы высмеяли цитируемую на сайте издания новость в комментариях. Как отмечается, читатели Welt напомнили о том, что об истощении Россией своих арсеналов западные СМИ сообщают с весны прошлого года, однако ракетные удары по Украине продолжаются.

«Впервые я прочитал, что у России закончились ракеты, еще в марте 2022 года. И снова, после целой серии новых атак, у русских якобы не хватает ракет», - подытоживает Peter Heiduschka.

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