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Источник: ФБА «Экономика сегодня»

David Tesinsky / globallookpress.com

Сотни жителей Праги требовали снять украинский флаг со здания Национального музея после окончания антиправительственного митинга на Вацлавской площади. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на чешское сетевое издание Idnes.

Согласно полученной информации, масштабный митинг с требованием отставки правительства премьера Петра Фиалы прошел в минувшую субботу. Как уточняется, граждане недовольны, что кабмин ведет политику в ущерб стране, а сам митинг прошел под лозунгом «Чехия против нищеты».

Также отмечается, что после завершения протеста участники митинга заметили флаг Украины на здании Национального музея и потребовали снять его, при этом попробовав пройти внутрь. Однако здание было оцеплено полицией.