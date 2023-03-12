Премьер-министр Франции Борн заявила, что сенат страны принял реформу о повышении пенсионного возраста

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Источник: ФБА «Экономика сегодня»

Ilya Galakhov / globallookpress.com

Французский сенат принял реформу о повышении пенсионного возраста, которая была предложена правительством страны. Об этом в своем официальном Twitter-аккаунте заявила глава Кабинета министров Франции Элизабет Борн.

Согласно ее словам, которые передает ФБА «Экономика сегодня», решение сената является ключевым этапом для реформы, цель которой — обеспечить будущее французских граждан пенсионного возраста.

Борн также отметила, что дебаты на тему законопроекта длились длительное время, а окончательное заявление по документу будет сделано в ближайшие дни.