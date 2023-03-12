Политолог Джаралла: Киев боится ответа России на атаки украинских беспилотников по Крыму

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Источник: Pravda.Ru

Christoph Reichwein / globallookpress.com

Киев и его западных покровителей пугает возможный ответ России на атаки украинских беспилотников по Крымскому полуострову, поэтому советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляка отрицает причастность страны к ударам БПЛА по региону. Об этом во время беседы с интернет-изданием Pravda.Ru рассказал политический эксперт Владимир Джаралла.

Согласно словам специалиста, все прекрасно помнят, как ответила Москва на атаку Киева по Керченскому мосту.

«Украина увидела, что означают слова президента Путина "мы еще не начали воевать по-настоящему"», - отметил политолог.

Джаралла также добавил, что после того случая Запад страшится ответа России на атаки по Крыму, поэтому киевским «марионеткам» был отдан приказ «как-то смягчить этот вариант».