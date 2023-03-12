Россияне предложили переименовать Украину в Подмосковье, узнав о поручении Зеленского

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Источник: Народные Новости

IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE OFFIC / globallookpress.com

Лидер киевского режима Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгало проработать возможность переименования России в Московию, на что российские граждане отреагировали предложением назвать Украину Подмосковьем.

Согласно информации, которую передает интернет-издания «Народные Новости», официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что подобным поручением Зеленский в очередной раз доказывает стремление превратить Украину в «анти-Россию».

Также уточняется, что россияне поддержали позицию представителя внешнеполитического ведомства, выразив в сети свое мнение. Так, один из пользователей предложил переименовать всю Украину в Подмосковье, а другой отметил, что Киев уже давно перешел за все «рамки разумного» и с этим надо что-то делать.