Эксперт Сивков: США перестанут поддерживать Украину, как только та потерпит поражение

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Источник: Народные Новости

Edgar GutiÃ©rrez / globallookpress.com

Существует два сценария развития событий, при которых Соединенные Штаты Америки перестанут оказывать помощь Украине. Об этом во время беседы с интернет-изданием «Народные Новости» рассказал военный эксперт Константин Сивков.

Согласно словам специалиста, при первом сценарии Россия может предпринять крупномасштабную наступательную операцию на востоке Украины, целью которой будет разгром ВСУ.

Второй сценарий предполагает то, что Киев предпримет наступательные действия на линии боевого соприкосновения, которые закончатся огромными потерями для украинской стороны, так как будут отражены российскими войсками.

Как отметил Сивков, в любом из этих случаев США будут считать Украину проигравшей и перестанут оказывать ей поддержку.