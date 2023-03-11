Депутат Европарламента Мик Уоллес считает, что США пытаются вбить клин между Китаем и ЕС

Аргументы Недели → Политика 13+

Источник: ТАСС

Мик Уоллес. Фото: Dwi Anoraganingrum via imago/globallook.com

Соединенные Штаты и НАТО пытаются ухудшить отношения между Китаем и Европейским союзом. Такое мнение высказал в субботу депутат Европейского парламента, представляющий Ирландию, Мик Уоллес.

Евродепутат обратил внимание на риторику Вашингтона, который в последнее время предупреждает об угрозах Европе со стороны КНР.

«США и НАТО говорят ЕС, что Китай представляет угрозу для нашей безопасности. Китай, который за 40 лет ни разу ни на кого не сбросил бомбу! США пытаются вбить клин между Китаем и ЕС. Если мы пойдем по этому пути, Боже, помоги Европе. Господи помоги всем нам», - написал Уоллес в своем твиттере.

Ранее представитель Всекитайского собрания народных представителей Ван Чао заявил, что раздувание «китайской угрозы» не служит интересам КНР и Европы.