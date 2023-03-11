Для Боснии и Герцеговины ЕК выделит €2 млн на развитие административных ресурсов

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Источник: RT

Европейская комиссия намерена выделить более €2 млн на установление сотрудничества для использования данных из административных источников для формирования официальной статистической информации в Боснии и Герцеговине, передает RT со ссылкой на соответствующий тендер, опубликованный генеральным директоратом ЕК по расширению и добрососедству.



В документе отмечается, что программа будет направлена на повышение доверия общественности к официальной статистике и подразумевает «установление или улучшение сотрудничества с выбранными обладателями административных источников данных на всех уровнях власти».

«Общая цель состоит в том, чтобы увеличить частоту использования административных источников данных в обычном процессе составления официальной статистики в Боснии и Герцеговине», — говорится в документе.





