Политолог Марков: в Бахмуте начались бои за АЗОМ, российские силы вошли на территорию предприятия

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Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

В расположенном в Донбассе городе Бахмуте (российское название — Артемовск) начались бои за Артемовский завод обработки металлов (АЗОМ), силы РФ вошли на территорию данного предприятия. Об этом написал в своем Telegram-канале отечественный политолог Сергей Марков.

«Бахмут. Начались бои за АЗОМ, Артемовский завод обработки металлов, огромная промзона. Отряды Вагнера вошли на территорию АЗОМа», — говорится в публикации, которую разместил Марков.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, бизнесмен Евгений Пригожин указал на то, что российские войска в настоящее время находятся в 1,2 км от административного центра Артемовска.