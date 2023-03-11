Депутат Госдумы Ивлев: Макрон должен помнить о том, как русская армия вошла в Париж

Аргументы Недели → Политика 13+

Источник: РИА Новости

фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Главе Франции Эммануэлю Макрону стоит вспомнить историю, в особенности 1814 год, прежде чем делать заявления о помощи Украине в контрнаступлении. С таким заявлением выступил крымский депутат Леонид Ивлев в субботу, 11 марта.

Комментируя слова Макрона о помощи вооружённым силам Украины в наступлении на РФ, Ивлев посоветовал французскому президенту вспомнить историю. Депутат напомнил, что в 1814 году русские войска вошли в Париж. Этим примером он подчеркнул, что Россия способна разгромить любую армию.

«Мы обязаны возродить память об этом подвиге народа, а Макрон пусть помнит уроки истории. Заучит наизусть и никогда впредь не ошибается», - заявил крымский депутат.