Bloomberg: Посол США призвал Венгрию укреплять отношения с западными партнерами

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Источник: Известия

Посол Соединенных Штатов в Венгрии Дэвид Прессман призвал премьер-министра Виктора Орбана укрепить отношения Венгрии с западными партнерами. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

Дэвид Прессман считает, что сейчас «пришло время укрепить отношения между Венгрией и ее трансатлантическими союзниками и партнерами».

Премьер-министр Венгрии заявил ранее, что страна не поддерживает санкционную политику Евросоюза, кроме того, необходимо восстановление отношений между Россией и ЕС после окончания конфликта на Украине.

Виктор Орбан также заявил, что Венгрия в 2022 году потеряла €10 млрд. из-за введенных Евросоюзом антироссийских санкций.



