Орбан: Украина может воевать лишь до тех пор, пока США говорят «да»

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступив в эфире радиостанции Kossuth, заявил, что на украинскую ситуацию могут повлиять итоги президентских выборов в США, которые должны состояться в 2024 году.

Премьер-министр Венгрии выразил предположение, что боевые действия на Украине «могут длиться до той поры, пока США говорят этому - «да». По мнению Орбана, как только американская власть прекратит одобрять действия Украины, сформируются условия для прекращения огня. В этой связи венгерский премьер склонен предполагать, что конец боевым действиям на Украине способен положить Дональд Трамп. Орбан считает, что Трамп не заинтересован в продолжении конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что Трамп снова выдвигает свою кандидатуру на пост президента США.