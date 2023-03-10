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Аргументы Недели → Политика 13+

Орбан: Украина может воевать лишь до тех пор, пока США говорят «да»

, 14:50

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступив в эфире радиостанции Kossuth, заявил, что на украинскую ситуацию могут повлиять итоги президентских выборов в США, которые должны состояться в 2024 году.

Премьер-министр Венгрии выразил предположение, что боевые действия на Украине «могут длиться до той поры, пока США говорят этому - «да». По мнению Орбана, как только американская власть прекратит одобрять действия Украины, сформируются условия для прекращения огня. В этой связи венгерский премьер склонен предполагать, что конец боевым действиям на Украине способен положить Дональд Трамп. Орбан считает, что Трамп не заинтересован в продолжении конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что Трамп снова выдвигает свою кандидатуру на пост президента США.

 

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Общество

Красный диплом по переобуванию. Карьерный взлет Анны Яловой с пивного дна на вершину петербургской культуры

В середине февраля вице-губернатор Борис Пиотровский утвердил директором Центрального выставочного зала «Манеж» Анну Ялову. Назначение вызвало резонансный скандал, так как чиновница состоит в родстве с экс-президентом Украины Петром Порошенко, одним из ключевых организаторов вооруженного переворота в Киеве в 2014 году, который спонсирует неонацистские группировки. Попечительский совет «Манежа» против кандидатуры Яловой выступать не стал, что предсказуемо – руководит им отец вице-губернатора Михаил Пиотровский.

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