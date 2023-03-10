Украинские журналисты сообщили, что ВСУ применили под Артемовском американскую «умную бомбу» JDAM

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Источник: РИА "Новости"

самолет и планирующие авиабомбы, South Korea Defense Ministry/Keystone Press Agency

Украинские журналисты в пятницу, 10 марта, впервые предоставили данные о применении ВСУ американской "умной бомбы" JDAM. Согласно последней информации, это произошло ранее под Артемовском.

СМИ утверждают, что "умная бомба" производства США была применена в районе Курдюмовки.

Напомним, в феврале текущего года советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин заявлял, что на тот момент факты применения JDAM не фиксировались. По его словам, дальность комплекса с планирующими авиабомбами составляет 72 километра. Гагин также отмечал, что если Запад поставит эти вооружения Украине, в Донбассе не останется безопасных мест.