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Украинские журналисты сообщили, что ВСУ применили под Артемовском американскую «умную бомбу» JDAM

, 12:16 Источник: РИА "Новости"

Украинские журналисты сообщили, что ВСУ применили под Артемовском американскую «умную бомбу» JDAM
самолет и планирующие авиабомбы, South Korea Defense Ministry/Keystone Press Agency

Украинские журналисты в пятницу, 10 марта, впервые предоставили данные о применении ВСУ американской "умной бомбы" JDAM. Согласно последней информации, это произошло ранее под Артемовском.

СМИ утверждают, что "умная бомба" производства США была применена в районе Курдюмовки.

Напомним, в феврале текущего года советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин заявлял, что на тот момент факты применения JDAM не фиксировались. По его словам, дальность комплекса с планирующими авиабомбами составляет 72 километра. Гагин также отмечал, что если Запад поставит эти вооружения Украине, в Донбассе не останется безопасных мест.

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