Парламент Грузии отозвал законопроект об иностранных агентах

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Источник: Интерфакс

Парламент Грузии на пленарном заседании проголосовал против принятия законопроекта об иностранных агентах.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» был внесен в парламент Грузии депутатами движения «Сила народа» и был принят в первом чтении 7 марта.

Сегодняшнее заседание проходило на фоне новой акции протеста и заняло всего несколько минут.

В Тбилиси не стихают массовые акции протеста перед зданием парламента, они начались после того, как в парламенте началось рассмотрение законопроекта об иноагентах, патрульная полиция ранее задержала 36 манифестантов, выступавших против рассмотрения и принятия данного законопроекта.





