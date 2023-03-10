Президент Финляндии Ниинисте заявил, что «абсолютно готов» говорить с Путиным, если это принесет пользу

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Президент Финляндии Саули Ниинисте, IMAGO/Heikki Saukkomaa / globallookpress.com

Глава Финляндии Саули Ниинисте выступил с заявлением о том, что он «абсолютно готов» вести диалог с российским лидером Владимиром Путиным, если данное общение принесет пользу. Соответствующую информацию распространило РИА Новости.

«Президент Финляндии заявил, что "абсолютно готов" говорить с Путиным, если от этого будет польза», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее, Ниинисте выразил уверенность в реализации сценария, который предполагает, что Хельсинки и Стокгольм станут членами Североатлантического альянса к июлю текущего года.