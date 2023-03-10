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Источник: РИА Новости Спорт

Власти Киева используют ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции для шантажа. Об этом заявил РИА Новости советник генерального директора «Концерна Росэнергоатом» Ренат Карча.



Он уточнил, что инициатива МАГАТЭ о создании вокруг ЗАЭС защитной зоны сорвана Киевом, который занимается откровенным шантажом, требуя сначала демилитаризации и самой атомной станции, и Энергодара, в противном случае грозит «наносить удары» по территории станции.



Запорожская АЭС расположена на берегу Каховского водохранилища недалеко от Энергодара, Россия установила контроль над ЗАЭС в марте 2022 года, в МИД России подчеркивали, что это сделано во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.



Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар и территорию ЗАЭС.

«Вот так они беспокоятся о ядерной безопасности», - заявил собеседник агентства.



