Эксперт Рогулев: Байдена могут отстранить от должности президента США по состоянию здоровья

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Источник: Вечерняя Москва

Saquan Stimpson - CNP / globallookpress.com

Действующего президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена могут отстранить от власти по состоянию здоровья. Об этом во время беседы с интернет-изданием «Вечерняя Москва» рассказал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев.

Согласно словам специалиста, в 25-й поправке к Конституции США прописано четыре основания досрочного прекращения полномочий президента: отставка по собственному желанию, смерть, импичмент и неспособность осуществлять полномочия.

Как отметил Рогулев, четвертое основание подходит под ситуацию с Байденом, который из-за своего состояния здоровья не способен эффективно управлять страной. Эксперт также добавил, что вынести заключение о неспособности президента выполнять свои обязанности может только специально созданная медицинская комиссия.