Путин провел телефонный разговор с президентом Египта ас-Сиси

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Источник: Сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин, фото с сайта Кремля.

Президент России Владимир Путин провел в четверг телефонный разговор с главой Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе египетской стороны.

Как говорится в сообщении, главы государств обсудили экономическое сотрудничество, в частности, совместные проекты в области промышленности и энергетики. Особое внимание было уделено продовольственной проблеме.

«В контексте обеспечения глобальной продовольственной безопасности Владимир Путин изложил российские подходы к пакету стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна из черноморских портов и экспорте из России продовольствия и удобрений на мировые рынки, акцентировав необходимость их комплексного выполнения», - сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее МИД России заявлял, что участие Москвы в зерновой сделке может быть пролонгировано, но только на условиях равноправных договоренностей.