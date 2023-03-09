Политолог Владимир Оленченко: США ведут работу на подчинение стран постсоветского пространства

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Источник: RT

США намерены выделить $250 тыс. на финансирование программы, которая объединит студентов из Армении, прошедших обучение по обмену в США, сообщает RT.



В беседе с RT политолог Владимир Оленченко прокомментировал данную инициативу США.

По его мнению, такая структура, объединяющая выпускников, получивших образование в США, «сможет в публичном пространстве высказывать своё мнение и продвигать какие-то инициативы, в том числе внешнеполитические».

Политолог считает, что в Армении «распространены пророссийские настроения» и США активизируют работу, направленную на подчинение стран постсоветского пространства.



