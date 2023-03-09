Политолог Живов: «Украина — это страна-банкрот»

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Источник: Вечерняя Москва

Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Бюджет Украины на 70% состоит из заимствований, а сама страна не имеет возможностей платить по долгам. Об этом во время беседы с интернет-изданием «Вечерняя Москва» рассказал военный волонтер, политолог Алексей Живов.

Комментируя заявление помощника главы Пентагона Селеста Уолландера о том, что Украине следует самой планировать расходы на оборону и приобретать военные средства, эксперт отметил, что эти слова американца можно интерпретировать с двух сторон.

По мнению Живова, заявление Уолландера может говорить о намерении США дистанцироваться от конфликта на Украине. С другой же стороны, подобная риторика может быть частью военной пропаганды, целью которой является убедить Россию поверить в стремление стран Запада начать переговоры.

«Через такие «переговоры» Украина получит очередной шанс на перевооружение и изменение баланса сил, который сейчас, очевидно, в пользу России», - заключил Живов.