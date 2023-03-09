Эксперт Гундаров: Артемовск может стать вторым Мариуполем

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Источник: Вечерняя Москва

Edgar GutiÃ©rrez / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины будут биться «до последнего дня» за Артемовск, поэтому город может стать вторым Мариуполем. Об этом во время беседы с интернет-изданием «Вечерняя Москва» рассказал военный эксперт Владимир Гундаров.

Согласно словам специалиста, у украинских военных осталась только одна дорога для отступления из города. При этом, как отметил эксперт, если российские силы перекроют эту дорогу, то ВСУ придется отступать по чистому полю, которое находиться под перекрестным огнем ВС РФ как с юга, так и с севера.

Гундаров также отметил, что после окончательного взятия Артемовска в окружение, российским военным понадобиться не менее двух недель на взятие города под свой контроль.