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МИД РФ сообщил о возможных переговорах России, Турции, Сирии и Ирана на будущей неделе

, 18:42 Источник: ТАСС

МИД РФ сообщил о возможных переговорах России, Турции, Сирии и Ирана на будущей неделе
МИД России. Фото: Sergey Petrov/globallook.com

На предстоящей неделе в Москве может состояться встреча на уровне заместителей министров иностранных дел России, Турции, Ирана и Сирии. Об этом сообщил в среду замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента России по странам Африки и Ближнего Востока Михаил Богданов.

По его словам, договоренность о встрече уже достигнута с Турцией, а от двух других стран ответ пока только ожидается.

«Мы еще не получили подтверждение от всех. Мы уже всех пригласили. С турецкими коллегами мы договорились уже, но ждем ответов от сирийцев и иранцев, насколько это удобно для них», - приводит слова Богданова ТАСС.

Ранее замминистра заявлял, что стороны договорились пока не раскрывать подробности предстоящей встречи. 

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