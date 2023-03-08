Путин заявил, что Россия столкнулась с прямыми угрозами безопасности и суверенитету

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Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Россия вновь столкнулась с прямыми угрозами для своей безопасности и суверенитета, но мы видим готовность людей защищать будущее страны. Об этом сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин на вручении государственных наград женщинам в Кремле.

«Сейчас, когда Россия вновь столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности, суверенитету, мы видим множество примеров отваги и решимости, мужества, готовности отстаивать правду, защищать людей и само будущее нашего государства - такое будущее, которое нужно именно нам самим», - сказал Путин.

Ранее президент поздравил россиянок с Международным женским днем и отдельно отметил женщин-военнослужащих, их смелость, решительность и отвагу.