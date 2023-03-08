Советник врио главы ДНР Гагин заявил, что бои под Авдеевкой значительно облегчают судьбу Донецка

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Источник: РИА "Новости"

украинский военный, Sadak Souici/Keystone Press Agency

Советник врио главы ДНР Ян Гагин утром в среду заявил, что украинские войска заняты попытками сдержать наступление России на Авдеевском направлении, что значительно облегчает судьбу Донецка.

Ян Гагин в ходе посещения передовых позиций под авдеевской промзоной сообщил, что ВСУ приходится растягивать технику по всей линии фронта. Более того, украинские войска больше заняты сдерживанием наступления ВС РФ.

Советник врио главы Донецкой Народной Республики с сожалением отметил, что прифронтовые города "получают" свою долю ежедневно, в частности, Донецк обстреливается постоянно, однако интенсивность атак не та, что была летом.