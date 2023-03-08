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Российские военные предотвратили попытку прорыва ВСУ на Краснолиманском направлении

, 06:04 Источник: РИА "Новости"

Российские военные предотвратили попытку прорыва ВСУ на Краснолиманском направлении
украинский военный, Ximena Borrazas/Keystone Press Agency

Военнослужащие Западного военного округа ВС РФ предотвратили попытку прорыва Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили рано утром в среду, 8 марта, журналисты.

Командир зенитной батареи с позывным "Звезда" рассказал корреспонденту РИА Новости, что в составе бронегруппы с танком Т-72 и своей ЗУ-23 была совершена отработка по группе украинской пехоты до семи человек на удалении до 850 метров.

Отмечается, что противник во время отхода российских военных открыл по ним огонь из минометов.

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