Политолог Марков связал оскорбительный выпад Лукашенко в сторону Зеленского с нежеланием белорусского лидера участвовать в СВО

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Александр Лукашенко и Владимир Зеленский, октябрь 2019 г. Фото с сайта президента Белоруссии.

Российский политолог Сергей Марков объяснил оскорбительный выпад в сторону Владимира Зеленского со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко. По его мнению, резкие высказывания Лукашенко — это «компенсация» неучастия Минска в спецоперации.

Во вторник во время вручения госнаград Лукашенко трижды назвал украинского президента «гнидой» в связи с инцидентом с российским самолетом А-50 на белорусском аэродроме «Мачулищи».

«Значит ли это, что теперь Белоруссия присоединится к России в СВО?», - задался в связи с этим вопросом Марков и сам же на него ответил.

«Нет. Наоборот. Жесткие ругательства обычно бывают не прелюдией к жестким действиям, а компенсацией ввиду отсутствия жестких действий. Белоруссия не будет вступать в СВО, потому что боится жесткой бомбардировки своих городов», - написал Марков в своем телеграм-канале.

По его мнению, Лукашенко, скорее, займется более безопасным для себя делом: «чисткой» сторонников «пропольской оппозиции».