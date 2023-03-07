Белый дом не согласился с утверждениями главы китайского МИД о том, что Вашингтон стремится к конфликту с Пекином

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Источник: ТАСС

Белый дом, hutchison/globallook.com.

США стремятся к стратегической конкуренции с Китаем, но не к конфронтации. Об этом заявил в ходе регулярного брифинга во вторник представитель Белого дома Джон Кирби.

Так он прокомментировал резкие высказывания главы китайского МИД Цинь Гана о том, что курс США направлен на конфронтацию и конфликт с КНР.

«Мы стремимся к стратегической конкуренции с Китаем, мы не стремимся к конфликту. <...>И в нашем подходе к этим самым важным двусторонним отношениям нет ничего, способного подтолкнуть кого-либо к мысли о том, что мы хотим конфликта», - заявил Кирби.

По словам представителя Белого дома, все шаги администрации Джо Байдена направлены на то, чтобы не допустить конфронтации с Китаем.