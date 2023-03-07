Правительство ФРГ приняло к сведению сообщения СМИ об атаках на «Северные потоки»

В правительстве ФРГ сообщили вечером во вторник, 7 марта, что приняли к сведению сообщение газеты The New York Times о вероятной причастности проукраинской группы к атакам на "Северные потоки".
Ранее журналисты, ссылаясь на разведданные, сообщили, что диверсию на газопроводах осуществила некая проукраинская группировка.
В немецком правительстве уточнили, что приняли вышеуказанную информацию к сведению, а также обратили внимание на то, что власти ФРГ расследуют данное дело с начала октября прошлого года, и тем самым являются в нем вышестоящим ведомством.