Правительство ФРГ приняло к сведению сообщения СМИ об атаках на «Северные потоки»

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Источник: РИА "Новости"

флаг Германии, unsplash.com/photos/OgisdGaHQFk

В правительстве ФРГ сообщили вечером во вторник, 7 марта, что приняли к сведению сообщение газеты The New York Times о вероятной причастности проукраинской группы к атакам на "Северные потоки".

Ранее журналисты, ссылаясь на разведданные, сообщили, что диверсию на газопроводах осуществила некая проукраинская группировка.

В немецком правительстве уточнили, что приняли вышеуказанную информацию к сведению, а также обратили внимание на то, что власти ФРГ расследуют данное дело с начала октября прошлого года, и тем самым являются в нем вышестоящим ведомством.