Захарова считает, что «утечки» о подрывах «Северных потоков» допускают те, кто хочет отвлечь внимание от реальных фактов

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Многочисленные вбросы с версиями о причастных к подрывам «Северных потоков» допускают те, кто хочет отвлечь внимание от реальных фактов. Такое мнение высказала во вторник в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание на то, что в западных СМИ в последние дни появляются всякого рода «утечки». В частности, во вторник New York Times опубликовала статью о возможной причастности «украинских группировок» к диверсиям на трубопроводах. По мнению Захаровой, за этими выбросами стоят те, кто не хочет «вести расследование в правовом поле».

«Вместо утечек западным режимам, имеющим отношение к происшествию, надо ответить на официальные запросы российской стороны и, как минимум, взять в проработку материалы журналистского расследования Херша, не подменяя их анонимными вбросами», - написала дипломат.