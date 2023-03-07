NYT утверждает, что возможная связь Украины с атаками на «Северные потоки» может испортить ее отношения с ФРГ

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район, где произошел инцидент на «Северных потоках», The Swedish Coast Guard / globallookpress.com

Издание The New York Times сообщило во вторник, 7 марта, что любые указания на причастность Украины к атакам на газопроводы "Северный поток" могут негативно сказаться на ее отношениях с ФРГ.

В материале газеты подчеркивается, что любое предположение о причастности Киева, причем как прямой, так и косвенной, к диверсии способно нарушить деликатные отношения между Украиной и ФРГ, а также ослабить поддержку немецкой общественности, которая из чувства солидарности согласилась принять высокие цены на энергоносители.

Ранее сегодня The New York Times, ссылаясь на разведданные, сообщило, что диверсию на газопроводах "Северный поток" ранее осуществила некая проукраинская группировка.