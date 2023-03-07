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Аргументы Недели → Политика 13+

Правозащитник Барака заявил, что «актерская работа» Зеленского необходима западному ВПК для кражи миллиардов

, 18:22 Источник: РИА "Новости"

Правозащитник Барака заявил, что «актерская работа» Зеленского необходима западному ВПК для кражи миллиардов
президент Украины Владимир Зеленский, IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apai

Правозащитник и бывший кандидат на пост вице-президента США от партии зеленых Аджаму Барака заявил, что глава Украины Владимир Зеленский делает "великую актерскую работу" для обогащения западного ВПК.

Аджаму Барака отметил, что если информация и анализ по Украине ограничиваются исключительно пропагандой, которая маскируется под новости из западных СМИ, становится ясно, как Владимиру Зеленскому удается выполнять свою "величайшую актерскую работу", а военно-промышленному комплексу стран Запада в свою очередь – красть миллиарды.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что около трети испанцев выступили против оказания военной помощи Украине.

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