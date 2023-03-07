В Минобороны Венгрии опровергли информацию о подготовке в стране украинских военных

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Источник: РИА "Новости"

украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Министерство обороны Венгрии опровергло высказывание словацкого министра о том, что в стране якобы ведется подготовка солдат ВСУ. Соответствующую информацию предоставил во вторник портал Telex.

В венгерском Минобороны уточнили, что страна готовит исключительно военных медиков, кроме того на территории Венгрии также лечатся получившие ранения украинские военослужащие.

Словацкое издание Paraméter, ссылась на министра обороны Словакии Ярослава Надя, ранее сообщило, что в Венгрии якобы проходят подготовку солдаты ВСУ.